انت الأن تتابع خبر ماني يقود النصر لفوز صعب على التعاون في كأس الملك .. في مباراة شهدت طردين | فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نجح السنغالي ساديو ماني في قيادة فريقه النصر للفوز علي منافسه الاتفاق بنتيجة هدف دون رد ،في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك ” معقل العالمي “ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ” كأس الملك”.وجاء هدف ماني في الدقيقة 107 من عمر مباراة النصر والاتفاق التي شهدت طرد لـ تاليسكا نجم العالمي في الدقيقة 11 من الوقت بدل من الضائع في الشوط الأول كما تم طرد اللاعب عبدالله هزازي لاعب فريق الاتفاق في الدقيقة 89 من عمر اللقاء .

النصر يتأهل لدور الثمانية

وتأهل النصر بعدما سجل ماني هدف قاتل في الدقيقة 107 بعد استحواذ كبير لفريق النصر وصل لـ 60 % مقابل 40 % للعالمي ،ووصل النصر للمرمي 16 مرة وسدد 4 كرات بشكل صحيح بينما وصل الاتفاق للمرمي 6 مرات وسدد 4 كرات بشكل صحيح

سجل تاليسكا هدف في نهاية الشوط الأول ليقوم الحكم بإلغائه، ويعترض كل لاعبي الفريق على رأسهم رونالدو وتاليسكا حيث حصل الثاني علي بطاقة حمراء بسبب ضربه لاعب فريق الاتفاق بدون كرة اثناء سير الهجمة وعاد الحكم للفار لاحتسابها .

المباراة شهدت تألق كبير من حراس المرمي وتصدي لعدد كبير من الكرات الخطيرة في مباراة امتدت لشوطين إضافيين ليحسم المتأهل للدور المقبل من البطولة

مباراة النصر القادمة

ويواصل فريق النصر الانتصارات في مباراته الرابعة على التوالي ولم يسقط في الخسارة منذ 14 مباراة في مختلف البطولات حيث كانت أخر خسارة أمام فريق التعاون في بطولة الدوري السعودي

ومن المقرر أن يواجه فريق النصر منافسه الخليج يوم السبت الموافق 4 – 11 في تمام الساعة ال8 مساء بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية الناقل الحصري لمباريات السعودية في افريقيا والشرق الأوسط .