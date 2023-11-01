انت الأن تتابع خبر الفيفا يعلن تنظيم كأس العالم 2034 في ‫السعودية بعد انسحاب أستراليا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، اليوم الثلاثاء، أنه تقرر تنظيم كأس العالم 2034 في السعودية، بعد انسحاب أستراليا من سباق استضافة البطولة.كما أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن السعودية هي الدولة الوحيدة في قارة آسيا التي ترشحت لاستضافة نسخة كأس العالم لعام 2034.

انسحاب أستراليا من سباق كأس العالم

جاء إعلان الفيفا عن تنظيم بطولة كأس العالم 2034 في السعودية، بعد أن انسحبت أستراليا من ماراثون استضافة البطولة، لتترك السعودية وحيدة داخل السباق، في الوقت الذي قرت فيه دول قارة آسيا عدم التقدم بأي طلب والاكتفاء بعرض السعودية.

وقال إنفانتينو، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، إنه سيتم استضافة بطولة كأس العالم نسخة 2026 في قارة أمريكا الشمالية من قبل دولة المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أنه تقرر أيضًا استضافة نسختي كأس العالم 2030، في قارة أوروبا من قبل البرتغال وإسبانيا، وفي قارة أفريقيسا من قبل المغرب، بالإضافة إلى إطلاق ثلاثة مباريات احتفالية في قارة أمريكا الجنوبية في دول بارجواي والأرجنتين وأوروجواي).

وأكمل أنه، سيتم تنظيم كأس العالم 2034 في السعودية (قارة آسيا)، قائلًا:”سيشارك في تنظيم مباريات بطولة كأس العالم في الثلاث نسخ المقبلة، خمس قارات وعشر دول، هذا ما يجعل كرة القدم رياضة عالمية فعلًا).

واختتم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو حديثه، بأن رياضة كرة العالم يمكنها توحيد العالم على عكس الرياضات الأخرى، وبطولة كأس العالم لكرة القدم هو العرض المثالي لرسالة الوحدة والشمول، بالإضافة إلى أنها تعلمنا كيف يمكن أن تلتقي الثقافات المختلفة معا، وأن تفهم بعضها البعض بشكل جيد، وفي ظل عالم منقسم وعدواني نحتاج إلى مناسبات التوحيد هذه، وبطولات كأس العالم توفر بيئة مثالية لتحقيق ذلك.