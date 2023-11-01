انت الأن تتابع خبر مباراة الأهلي السعودي وأبها .. كارثة مدوية بخروج الأخضر من كأس الملك | فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتهت مباراة الأهلي السعودي وأبها ، حيث حقق فريق أبها الفوز علي منافسه الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مفاجأة قوية على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بدور الستة عشر ،من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ” كأس الملك” .وجاءت أهداف مباراة الأهلي السعودي وأبها عن طريق كلا أحمد عبده جابر لاعب فريق أبها في الدقيقة ال47 من عمر اللقاء والهدف الثاني للفريق عن طريق كارل توكو ايكامبي في الدقيقة 67 من زمن المباراة.

مباراة الأهلي السعودي وأبها

وسجل هدف الأخضر الوحيد في مباراة الأهلي السعودي وأبها رياض محرز من ضربة جزاء سددها بشكل صحيح في المرمي في الدقيقة 53 من الوقت بدل من الضائع في الشوط الأول، واستحوذ فريق الأهلي على كرة طوال احداث المباراة بنسبة وصلت لـ 64 % مقابل 36% لصالح فريق أبها لكن الفاعلية على المرمي كانت صالح أبها الذي نجح في تسجيل هدفين

ووصل فريق الأهلي لمرمي أبها 18 مرة وسدد 8 كرات بشكل صحيح فيما وصل أبها 6 مرات فقط وسدد بشكل صحيح 5 منهم الهدفين وتبدو معانة الأخضر في إنهاء الهجمات رغم التعاقد مع صفقات كبيرة واضحه.

دور الثمانية بعد مباراة الأهلي السعودي وأبها

بعد الخسارة المدوية لفريق الأهلي وتأهل فريق أبها رسميا لدور الثمانية يكون قد أكتمل عقد المتأهلين حيث سبقه كلا من الاتحاد والنصر والتعاون والشباب والهلال والخليج والفيصلي.

ويواصل فريق الأهلي نتائجه السلبية في البطولات المحلية حيث خسر الجولة الماضية من بطولة دوري السعودي أمام فريق الهلال بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف .