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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن قرار منتظر بشأن الدوري السعودي للمحترفين خلال منافسات الموسم المقبل.

ميدو يكشف عن قرار منتظر في الدوري السعودي بالموسم المقبل

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الدوري السعودي في الموسم المقبل سوف يشترط تعيين مدير رياضي محترف".

وتابع ميدو تصريحاته قائلًا: "لا غنى عن المدير الرياضي في أي ناد وهذا هو التوجه الصحيح".

واختتم: "بالنظر إلى ما حققه أي ناد اوروبي من نجاح ستجد خلفه مدير رياضي ناجح".

جدير بالذكر أن بطولة الدوري السعودي للمحترفين تشهد تطورًا قويًا منذ فترة على مستوى الملاعب والصفقات القوية التي أبرمتها الأندية.

