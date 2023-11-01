نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة صنداونز في الدوري الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيله لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي مساء اليوم الأربعاء، ببطولة دوري السوبر الإفريقي.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة صنداونز

ومن المتوقع أن يواجه كولر البافانا بافانا بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو، ورضا سليم، وكهربا.

وكانت مباراة ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي بين الفريقين الأهلي وصن داونز على ملعب الأخير، قد انتهت بفوز الفريق الأصفر بهدف نظيف.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الإياب في الثامنة مساء اليوم بتوقيت مصر على استاد القاهرة، حيث يحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين على الأقل حتى يضمن تأهله لنهائي المسابقة.

