نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو مدرب الزمالك الجديد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مؤمن الجندي، موعد رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال الجندي عبر برنامجه الإذاعي "فاول": “مجلس إدارة الزمالك اقترب من الإطاحة بالكولومبي أوسوريو، مباراة بيراميدز ستحسم الرحيل".

وأضاف قائلًا: “مسيرة المدير الفني مع الزمالك غامضة، ولا أحد قادرًا على الحكم عليه أو بالمصري سلمة فوق سلمة تحت".

من هو مدرب الزمالك الجديد حال رحيل أوسوريو؟

وعن مدرب الزمالك الجديد، أكمل: “المرشحون لخلافة أوسوريو عدد قليل ربما ثلاثة أسماء، يتصدرهم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بعد رحيله من الوحدة الإماراتي وباتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك".

واختتم مشددًا على أن النية داخل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تغيير المدير الفني لبداية عصر جديد للقلعة البيضاء.