نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يواجه صن داونز.. جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 1/11/2023 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم موقع "دوت الخليج الرياضي " جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء، والذي يضم العديد من المباريات المهمة في مختلف البطولات الافريقيه الأوروبية.

ويضم جدول مباريات اليوم العديد من المباريات الهامة وأبرزها مباريات الدوري الافريقي بين الاهلي وصن داونز في القاهرة، والترجي والوداد في تونس ضمن إياب نصف النهائي، غيرها من مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية وكاس المانيا.

ويقدم ليكم موقع "دوت الخليج الرياضي " جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 1/11/2023.. وجاءت كما يلي:-

الدوري الإفريقي

الأهلى × صن داونز – الثامنة مساء – على قناة ON Time Sports

الترجى التونسى × الوداد المغربى – الخامسة مساء – على قناة ON Time Sports

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

وست هام × أرسنال – التاسعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 2

بورنموث × ليفربول – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 3

تشيلسى × بلاكبيرن روفرز - العاشرة إلا ربع مساء

مانشستر يونايتد × نيوكاسل يونايتد - العاشرة وربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1

كأس ألمانيا

بوروسيا دورتموند × هوفنهايم – السابعة مساء

ساربروكين × بايرن ميونخ – العاشرة إلا ربع مساء

فيكتوريا كولن × اينتراخت فرانكفورت - العاشرة إلا ربع مساء