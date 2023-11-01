الأهلي يستضيف صن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الافريقي بالقاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه النادي الأهلي فريق ماميلودي صن داونز بمباراة الإياب في نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي، المقرر أن تقام مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علي أرضية استاد القاهرة الدولي.

يسعى الأهلي استغلال عامل الأرض والجمهور من أجل الصعود إلى نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، عندما يستضيف ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، مساء اليوم الاربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علي أرضية استاد القاهرة الدولي.

ويحتاج المارد الاحمر للفوز بفارق هدفين امام، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، من اجل الصعود لنهائي البطولة الافريقية.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ونظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، مساء اليوم الاربعاء،في الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات نصف نهائي، الدوري الإفريقي لكرة القدم 2023.

و تعرض النادي الأهلي لخسارة في لقاء ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم من ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما عصر الأحد الماضي، بجنوب افريقيا.

القنوات الناقله لمباراة الأهلي وصن داونز

ومن المقرر أن تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري السوبر الأفريقي في مواجهة العودة على قنوات أون تايم سبورتس وقناة أبوظبي الرياضية الإماراتية.