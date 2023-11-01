نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوداد المغربى يحل ضيفا ثقيلا على الترجي في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الوداد المغربى ضيفا ثقيلا على منافسه الترجي الرياضي التونسى فى الخامسة مساء اليوم بملعب الأولمبي برادس بالعاصمة التونسيه فى إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

ويسعي الفريقان لخطف بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة التي تقام لاول مرة في إفريقيا.

موعد مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، علي استاد ملعب الأولمبي برادس.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز فريق الوداد المغربي بهدف دون رد على نظيره الترجي التونسي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس.



ويحتاج الترجي التونسي إلى الفوز بهدفين نظيفين على الوداد، من أجل الصعود إلى نهائي بطولة الدوري الإفريقي.

القنوات الناقله لمباراة الترجي والوداد

ومن المقرر أن تنقل مباراة الترجي والوداد في دوري السوبر الأفريقي في مواجهة العودة على قنوات أون تايم سبورتس وقناة أبوظبي الرياضية الإماراتية.

