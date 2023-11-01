نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وبورنموث اليوم الأربعاء في كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواجهة نظيره فريق بورنموث، مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره فريق بورنموث، ضمن منافسات الدور الرابع من عمر بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

موعد مباراة ليفربول أمام بورنموث في كأس الرابطة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة ليفربول أمام نظيره فريق بورنموث، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية.