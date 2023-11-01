7 مواجهات بالقاهرة بين الأهلي وماميلودي صن داونز من تكون الغلبة؟

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه النادي الأهلي فريق ماميلودي صن داونز بمباراة الإياب في نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي، المقرر أن تقام مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علي أرضية استاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري.

يستضيف استاد القاهرة الدولي مواجهة صعبة وقوية علي بطل افريقيا عندما يواجه، ماميلودي صن داونز، بمباراة الإياب في نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي، المقرر أن تقام مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

يسعى الأهلي استغلال عامل الأرض والجمهور من أجل الصعود إلى نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، عندما يستضيف ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، مساء اليوم الاربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علي أرضية استاد القاهرة الدولي.

ويحتاج المارد الاحمر للفوز بفارق هدفين امام، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، من اجل الصعود لنهائي البطولة الافريقية.

و تعرض النادي الأهلي لخسارة في لقاء ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم من ماميلودي صن داونز الجنوب أفر

يقي بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما عصر الأحد الماضي، بجنوب افريقيا.

تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز في القاهرة

لعب الفريقان 7 مباراة في القاهرة وخلال 7 مواجهات في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الأفريقية، فاز الأهلي في 5 مباريات، وفاز صن داونز في مباراة واحده، وتعادل الفريقان في مباراة واحده.

سجل لاعبو الأهلي 12 هدفًا، وبينما استقبلت شباكهم ثلاثة اهدف.

المواجهة الأولي:- فاز الأهلي علي ماميلودي صن داونز بثلاثية نظيفة في لقاء العودة من نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2001 أحرز أهداف الأهلي خالد بيبو،بالقاهرة.

المواجهة الثانية:- فاز الأهلي بثنائية نظيفة علي ماميلودي صن داونز في لقاء من دور السته عشر من دوري ابطال افريقيا عام 2007 أحرزها شادي محمد ومحمد أبو تريكة، القاهرة.

المواجهة الثالثة:- فاز الأهلي بهدف نظيف علي ماميلودي صن داونز في العودة من دور ربع نهائي دوري ابطال افريقيا 2019 أحرزه وليد أزارو، بالإسكندرية.

المواجهة الرابعة:- في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا 2020، فاز الأهلي بثنائية نظيفة على ماميلودي صن داونز أحرز هدفي الأهلي علي معلول، بالقاهرة.

المواجهة الخامسة:-المواجهة الخامسة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا 2021، فاز الأهلي بالقاهرة بثنائية نظيفة أحرز هدفي الأهلي طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، بالقاهرة.

المواجهة السادسة:- ذهاب دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2022، خسر الاهلي بهدف نظيف من نظيره ماميلودي صن داونز، بالقاهرة.

المواجهة السابعة:- دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2023، تعادل الفريقان بالقاهرة بهدفين لكل فريق، أحرز هدفا الأهلي محمد عبد المنعم وحسين الشحات، بالقاهرة