تشكيلة تشيلسي المتوقعة في مواجهة بلاكبيرن روفيرز ضمن اطار كأس الرابطة

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أحمد جودة - القاهرة - يتأهب فريق تشيلسي لمواجهة نظيره بلاكبيرن روفيرز، في اطار الدور الرابع من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويمر تشيلسي بفترة سيئة في الدوري، حيث يحتل المركز الحادي عشر ويأمل في العودة لسلسلة الانتصارات في الكأس، اما بلاكبيرن أيضًا يمر بفترة سيئة جدًا ويأمل أن يعود للإنتصارات في الكأس.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة والقناة الناقلة للمباراة

من المتوقع أن يدخل ماوريسيو بوكيتينو بهذه التشكيلة، حراسة المرمي روبيرت سانشيز، دفاع الفريق ديساسي، تياجو سيلفا، كولويل، كوكوريلا، وسط الملعب جالاجير، انزو فيرنانديز، موسيس كايسيدو، هجوم الفريق رحيم ستيرلينج، نيكولاس جاكسون، كول بالمر.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة "بي ان سبورت4”، حيث تعتبر الناقل الرسمي لكأس الرابطة في الشرق الأوسط.