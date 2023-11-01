موعد مباراة تشيلسي وبلاكبيرن روفرز اليوم الأربعاء في كأس الرابطة الإنجليزية

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي أمام نظيره فريق بلاكبيرن، مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وتقام مباراة تشيلسي أمام نظيره فريق بلاكبيرن، ضمن منافسات الدور الرابع من عمر بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

موعد مباراة تشيلسي أمام بلاكبيرن في كأس الرابطة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة تشيلسي أمام نظيره فريق بلاكبيرن، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية.