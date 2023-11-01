الاتحاد السكندري يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة سموحة في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريباته مساء اليوم على ملعب نادي الإتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة سموحة في دوري نايل.

طارق العشري يعقد جلسة خاصة مع اللاعبين قبل مران اليوم

عقد الكابتن طارق العشري المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري جلسة خاصة مع اللاعبين قبل مران اليوم يطالبهم بضرورة التركيز في مباراة سموحة من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري معسكرًا مغلقًا مساء الغد في أحد فنادق الاسكندرية استعدادًا لمواجهة سموحة.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز على المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدفين ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لمواجهة سموحة ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ستاد الاسكندرية.