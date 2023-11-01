نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبد العال يفجر المفاجآت لـ "دوت الخليج الرياضي": تأهل الأهلي صعب وعلى كولر البدء بهذا الرباعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق أن مباراة الأهلي وصن داونز صعبة على الفريقين وحظوظ الأهلي ضعيفة في التأهل.

رضا عبد العال: حظوظ الأهلي ضعيفة في التأهل

وأكد رضا عبد العال في تصريحات لموقع "دوت الخليج الرياضي":" لا بد من مارسيل كولر بدء المباراة بإمام عاشور ومحمود كهربا".

وأكمل: "حظوظ الأهلي ضعيفة في التأهل إلى المباراة النهائية من الدوري الإفريقي".

وتابع: "المباراة صعبة جدًا على الفريقين وخاصة النادي الأهلي".

وأضاف: "لازم محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم كولر يدفع بهم من بداية المباراة".

واختتم: "المباراة صعبة للغاية على الفريقين وحظوظ الأهلي ضعيفة جدًا في التأهل إلى المباراة النهائية".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة صن داونز ضمن مباريات إياب دور نصف النهائي من الدوري الإفريقي والمقرر إقامتها مساء اليوم على ستاد القاهرة.