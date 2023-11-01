اتحاد الكرة ينظم الدورة الثانية للمقيمين.. وجمال علام يؤكد استمرار الدعم للحكام

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أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الثانية لمقيمي الحكام، التي تنظمها اللجنة الرئاسية للحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا.

اتحاد الكرة ينظم الدورة الثانية للمقيمين

وحرص الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد علي حضور افتتاح الدورة، والحديث مع المقيمين مؤكدا علي أن مجلس ادارة الاتحاد حريص علي تطوير منظومة التحكيم المصري ويضع هذا الأمر علي رأس اهتماماته، مشيرا إلي ضرورة العمل الجاد والمتواصل من الجميع لتقليل أخطاء الحكام من خلال تطوير مستواهم.

وقال علام إن باب الاتحاد مفتوح للجميع لمناقشة أي أمور أو شكاوي تتعلق بالتحكيم، لافتا إلي أنه يأخذ علي بعض الحكام الهجوم المستمر علي زملائهم وهو أمر مرفوض ويصدر صورة سلبية عن التحكيم المصري.

وشدد علام علي ضرورة تكاتف الجميع من الحكام السابقين مع اللجنة الحالية وتنحية الخصومات والخلافات الشخصية جانبا وأن يعمل الجميع معا لصالح تطوير منظومة التحكيم ومد يد العون لمساعدة الحكام الجدد لإصلاح الأخطاء ورفع ثقتهم بأنفسهم.

جمال علام يؤكد استمرار الدعم للحكام

وأكد جمال علام علي الدعم الكامل للجنة الحكام الحالية لاستمرار خطة تطوير الحكام ورفع كفاءتهم.

وتقام دورة مقيمي الحكام الثانية على مدار يومين الأربعاء والخميس، وذلك بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث أن الدورة الأولى أقيمت في أبوقير بالإسكندرية.

وتأتي الدورة في إطار إعداد مقيمي الحكام طبقًا للتعديلات الجديدة في قانون التحكيم، والتقنيات الحديثة، حيث تمثل هذه الدورة أهم الدورات لمقيمي الحكام، لأن هدفها الوقف على المستوى الحقيقي للحكام والأداء الفني، وتقييم أداء حكام المباريات، عبر تصنيفات تتسم بالموضوعية والشفافية.

ويضع البرتغالي فيتور بيريرا الحكام الواعدين في دائرة اهتمامه للدفع بعد تأهليهم بشكل جيد ومناسب في الفترة المقبلة.

وكان بيريرا أكد أكثر من مرة أن لجنة الحكام لديها كفاءات تحكيمية متميزة ودائما لهم حضور رائع في المحافل الدولية كسفراء للتحكيم"، مؤكدا أن اللجنة تسعى بأن يكون لديها طاقم حكام بمونديال 2026 ممثلا للتحكيم المصرى.

الجدير بالذكر أن دورة مقيمي الحكام تقام بحضور البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس اللجنة، ومحمد فاروق نائب رئيس اللجنة، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة.