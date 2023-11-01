عاجل.. كولر يجتمع بلاعبي الأهلي قبل ساعات من موقعة صن داونز

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية، عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع لاعبي الفريق قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

تفاصيل جلسة كولر مع لاعبي الأهلي

وجاءت الجلسة بين كولر ولاعبي الأهلي، بعيدة عن الإطار الفني وتوجيه رسائل تحذيرية وبعض التعليمات الخاصة، من أجل عبور تلك العقبة والتأهل للمباراة النهائية.

وطالب المدير الفني، لاعبي الفريق بعدم التسرع في إحراز الأهداف، وأن المباراة عبارة عن 90 دقيقة، ولذلك يجب الهدوء من أجل عدم الوقوع في أخطاء.

وأوضح المدير الفني، أنه لا بديل عن تحقيق الفوز على صن داونز والصعود إلى المباراة النهائية، ولكن في نفس الوقت لا يُحتمل الوقوع في أخطاء كارثية قد تؤدي لاستقبال هدف يصعب من المهمة.

كما حذر المدرب السويسري، من الانجراف وراء استفزازات المنافس المتوقعة من أجل خروجهم عن التركيز، بالإضافة لعدم الاعتراض على قرارات التحكيم خوفًا من تلقي بطاقات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لمواجهة نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

ويلتقي الأهلي نظيره صن داونز، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي سوف تجمع الفريقين على ملعب القاهرة الدولي بإياب الدور نصف النهائي، بعد الهزيمة ذهابًا بهدف دون رد.