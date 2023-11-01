نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزلها بالتردد.. 5 قنوات مفتوحة تذيع مباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" تردد القنوات المفتوحة الناقلة للمواجهة المرتقبة والقوية، التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي، مساء اليوم الأربعاء الموافق 1 من شهر نوفمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز في الدوري الإفريقي

ومن المنتظر أن يلتقي فريق الأهلي مع نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد القاهرة، في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي.

وكان فريق الأهلي قد تلقى الهزيمة على يد نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف نظيف، في المباراة الماضية التي جمعت بينهما في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي؛ بمدينة فيتوريا في جنوب إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في السوبر الإفريقي

وتعد شبكة قنوات أون تايم سبورتس، وقنوات أبو ظبي الرياضية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري السوبر الإفريقي هذا الموسم.

تردد قناة أبوظبى الرياضية على النايل سات

التردد: 11526.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الرياضية المغربيةArryadia SD/HD

التردد: 11476.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورتس

التردد: 11449.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة بي إن سبورت المفتوحة على نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة SSC السعودية

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 12284

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6