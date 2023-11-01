نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يدفع بالقوة الضاربة.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة صن داونز في الدوري الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره صن داونز، مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لدوري السوبر الإفريقي في موسمه الأول 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع للمارد الأحمر في مواجهة صن داونز ضمن منافسات نصف النهائي الدوري الإفريقي للموسم الحالي.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب لوفتس فيرسيفيلد بجنوب إفريقيا، قد انتهت بفوز صن داونز بهدف نظيف دون رد.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي، مساء اليوم الأربعاء، الموافق 1 من شهر نوفمبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لدوري السوبر الإفريقي في موسمه الأول 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام صن داونز

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو، وحسين الشحات، وكهربا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

وتذاع أحداث مباراة الأهلي ضد نظيره صن داونز في إياب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي، على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورت المصرية.