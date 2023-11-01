نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دون طبل وهتافات.. الزمالك يصرف مستحقات العمال والموظفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص حسام المندوه أمين الصندوق بنادي الزمالك على صرف مستحقات العمال والموظفين بالنادي الأبيض مساء اليوم الأربعاء.

صرف رواتب الموظفين والعمال بنادي الزمالك

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك صرف رواتب شهر أكتوبر لجميع العمال والموظفين بالنادي الأبيض على مدار يومي الأربعاء والخميس.

وأشرف حسام المندوه أمين الصندوق بنادي الزمالك على عملية صرف رواتب الموظفين والعمال بعد تنظيم دخولهم إلى خزينة القلعة البيضاء.

وتقرر لأول مرة منذ رحيل مجلس مرتضى منصور، صرف رواتب الموظفين والعمال في هدوء تام حيث رفض مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي بقيادة حسين لبيب الهتافات التي كانت معتادة منهم وقت تواجد المجلس المستقيل.

وعلم موقع "دوت الخليج الرياضي" أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر صرف 8 مليون جنيه مستحقات العمال والموظفين بالنادي الأبيض من صندوق محبي القلعة البيضاء.

وتكون صندوق محبي الزمالك أثناء تواجد اللجنة المؤقتة المكلفة سابقا بإدارة شؤون النادي الأبيض وساهم فيه عدد من نجوم ورموز القلعة البيضاء بالإضافة إلى رجال الأعمال الزملكاوية.