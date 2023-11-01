موكوينا يفاجئ كولر.. تشكيل صن داونز لمواجهة الأهلي في الدوري الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - تبحث الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي النادي الأهلي، عن التشكيل المتوقع لفريق صن داونز، الذي سيعمتد عليه رولاني موكوينا، في مواجهة المارد الأحمر، في اللقاء المقرر له مساء اليوم اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لدوري السوبر الإفريقي 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، في مواجهة القلعة الحمراء، ضمن منافسات الدوري الإفريقي.

التشكيل المتوقع لفريق صن داونز أمام الأهلي

حراسة المرمى: ويليامز

خط الدفاع الدفاع: كيكانا – كويتيزي – خوسيلو مودو – بو طويل.

خط الوسط: موكوينا – موديبا – أليندي – ثيمبا زواني.

خط الهجوم: سيرينو – ماسيكو.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب لوفتس فيرسيفيلد بجنوب إفريقيا، قد انتهت بفوز صن داونز بهدف نظيف دون رد.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي، مساء اليوم الأربعاء، الموافق 1 من شهر نوفمبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لدوري السوبر الإفريقي في موسمه الأول 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

وتذاع أحداث مباراة الأهلي ضد نظيره صن داونز في إياب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي، على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورت المصرية.