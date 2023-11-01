3 سيناريوهات أمام الأهلي من أجل عبور صن داونز بالدوري الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لمواجهة نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

ويلتقي الأهلي نظيره صن داونز، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي سوف تجمع الفريقين على ملعب القاهرة الدولي بإياب الدور نصف النهائي، بعد الهزيمة ذهابًا بهدف دون رد.

سيناريوهات تأهل الأهلي إلى نهائي الدوري الأفريقي

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني، جلسة مع لاعبي الفريق خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل تحفيزهم ومنحهم بعض التعليمات قبل المباراة المرتقبة.

ويملك المارد الأحمر أكثر من فرصة لتحقيق التأهل إلى المباراة النهائية في البطولة التي تقام لأول مرة، حيث يدخل المباراة ولديه 3 سيناريوهات من أجل تحقيق التأهل وهي كالآتي:

تحقيق الفوز أمام صن داونز، بهدف نظيف لمعادلة نتيجة الذهاب في بريتوريا، ومن ثم الاتجاه إلى ركلات الترجيح والفوز بها من أجل التأهل.

تحقيق الفوز بأي نتيجة شرط أن تكون بفارق أكثر من هدف، أو في حالة استقبال هدفا أو أكثر من صن داونز في القاهرة سيحتاج المارد الأحمر للفوز بفارق هدفين للصعود.