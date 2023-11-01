عماد النحاس في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي": موسيماني كان يعلم خبايا صن داونز وسنعبر بجمهور الأهلي اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث عماد النحاس، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن استعداد الأهلي المصري اليوم، وسبب تعثر الأهلي الدائم في جنوب إفريقيا.

عماد النحاس: موسيماني كان يعلم خبايا صن داونز وسنعبر بجمهور الأهلي

وقال عماد في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي": «مباراة اليوم صعبة، الأهلي سوف يواجه منافس قوي جدًا، ما يجعل المباراة صعبة أن الأهلي مطالب بالتسجيل وألا يستقبل هدف لكن أعتقد أن لاعبي الفريق على قدر كبير من المسئولية».

وأضاف عماد النحاس: "جمهور الأهلي سيكون له دور كبير في المباراة، حيث يعتبر الداعم الكبير للفريق في جميع المحن، لكن يجب التركيز وعدم التسرع حتي لا يتلقي الفريق هدف في هذه الحالة سوف نحتاج لثلاثة من أجل الصعود".

وأكمل قائلًا: "صن داونز تمتلك ستايل أوروبي في ملاعب أفريقية، بالتالي المباريات التي يخوضها الفريق على ملعبهم تكون صعبة في كثير من الأوقات، والظروف المختلفة تقف في صالح الفريق وهي لم يعتاد عليها الأهلي، من أجل هذا تعرض العديد من المدربين للأهلي لتعثرات باستثناء موسيماني الذي يعلم جميع خبايا الفريق وكيف يواجههم".

واختتم حديثه: "كولر واجه الفريق بتكتيك جيد جدًا بالشكل الدفاعي الممتاز، لكن الغلطة الوحيدة كلفت الفريق الهدف المباغت، تمكن الفريق من غلق جميع المساحات وخنق لاعبي صن داونز لكن استغلوا الغلطة الوحيدة وتمكنوا من إحراز هدف، لم يكن مع الأهلي التوفيق في مباراة الذهاب، لكن أعتقد أننا نستطيع أن نتدارك هذا اليوم في مباراة العودة ونتمني التوفيق للنادي الأهلي والتأهل".