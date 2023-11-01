نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب مثير وراء إلغاء رحلة انتر ميامي للصين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الأربعاء عن إلغاء فريق الكرة الأول بنادي انتر ميامي الأمريكي جولته في الصين بسبب ظروف غير متوقعه.

سبب مثير وراء إلغاء رحلة انتر ميامي للصين

ونشر الفريق الأمريكي بيان عبر موقعه الالكتروني أوضح فيه ان انتر ميامي لا يزال يسعى إلى توسيع نطاق انتشاره بصورة عالمية من خلال اللعب أمام الجماهير الرائعة في كافة أنحاء العالم وسوف يواصل استكشاف الفرص في المستقبل من أجل تحقيق الهدف المنشود".

وأضاف:" عقب الاستبعاد من الادوار الاقصائية للدوري الأمريكي تم الاعلان عن جولة إلى الصين في شهر نوفمبر لخوض مباراتين مع فرق بالدوري الصيني الأولى يوم 5 نوفمبر ضد كينجدوا هاينيو والثانية يوم 8 نوفبر ضد رونشجينج.

إلا أن البيان الصادر من إدارة النادي الأمريكي قد كشفت عن إلغاء تلك الرحلة الودية في انتظار معرفة الأسباب التي أكدوا على إنه ا غير متوقعة بينما أكدت عديد المصادر الصحفية أنها لسوء الأحوال الجوية.