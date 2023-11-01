ينظم الاتحاد العماني للرياضة المدرسية بالتعاون مع اللجنة العمانية للشطرنج مهرجان الشطرنج المدرسي صباح اليوم الخميس بالمديريات التعليمية بالمحافظات، والذي يتزامن مع بطولة العالم للشطرنج للهواة مسقط التي تستضيفها حاليا سلطنة عمان بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر . يستهدف المهرجان أكثر من (1000) طالب وطالبة من طلبة صفوف الحلقة الأولى، يمثلون عددا من مدارس (9) مديريات تعليمية بمحافظات: الداخلية، والظاهرة، والبريمي، وظفار، وجنوب الشرقية وشمال الشرقية، ومسقط وشمال الباطنة.

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