اتحاد اليد يوقع مع نظيره العراقي مذكرة تفاهم لتطوير اللعبة والمنتخبات الوطنية وتنظيم الدورات التدريبية

اليوم .. منتخبنا يلاقي نظيره العراقي فـي التجربة الودية الثالثة

سعيد الشحري : المذكرة تشمل العديد من المزايا التي تخدم الاتحادين ومدتها سنة واحدة قابلة للتجديد

تغطية ـ خالد الجلنداني :

تصوير ـ سعيد البحري :

وقع الاتحاد العماني لكرة اليد صباح يوم امس مذكرة تفاهم مع الاتحاد العراقي لكرة اليد بمقر الاتحاد بمبنى اللجنة الاولمبية العمانية والاتحادات الرياضية، وقع من الجانب العماني نيابة عن مجلس ادارة الاتحاد العماني الدكتور سعيد بن أحمد الشحري رئيس مجلس ادارة الاتحاد وعن الجانب العراقي الدكتور أحمد رياض طالب رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد، بحضور العميد طيار متقاعد جميل بن سريد الحسني نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد وعبير بنت عيسى الزدجالية عضو مجلس ادارة الاتحاد رئيسة لجنة الرياضة النسائية بالاتحاد .

وتشمل مذكرة التفاهم بين الطرفين العديد من البنود في مقدمتها المشاركة في إقامة المعسكرات التدريبية والمباريات الدولية الودية بين الطرفين على الصعيد العربي أو الآسيوي ولجميع الفئات العمرية والمشاركة في حلقات العمل والحلقات الدراسية (السمنار) والدورات والمؤتمرات والندوات التي تعقد في كلا البلدين لغرض الفائدة المتبادلة المتعلقة بلعبة كرة اليد، وكذلك تبادل الخبرات للمدربين والمختصين بين البلدين مع الفرق والمنتخبات التابعة للإتحادين وبالخصوص الفئات العمرية والتعاون في تدريب وتعليــــم الأشخاص الفنيين والإداريين في مجال الرياضة وكــــــرة اليــــــد ومشاركة الوفود الرياضية لكلا البلدين في البطولات والمسابقات الرياضية وإقامة المعسكرات التدريبية والتحكيمية في رياضة كرة اليد، وتنظيم وتبادل الزيارات واللقاءات المستمرة للفرق الرياضية للاعبي ولاعبات كرة اليد بين البلدين وبالأخص الفئات العمرية لغرض تطوير قابليتهم ومفاهيم اللعبة لدى البلدين وتبادل الخبرات والمشاركة في دورات صقـــــــل وترقيــــــــــــة الحكام وبإشراف الاتحـــــادين الـــــــــدولي والآسيــــوي لكـــــــرة اليـــــــد حيث تكون مدة المذكرة سنة واحدة قابلة للتمديد ولا توجد فيها الالتزامات مالية بين الطرفين .

تطوير اللعبة بين الاتحادين

قال الدكتور سعيد بن أحمد الشحري رئيس مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة اليد ما في شك بان مذكرة التفاهم التي وقعنها مع الاتحاد العراقي لكرة اليد تخدم كرة اليد في الاتحادين سواء كان على مستوى تطوير الحكام والمدربين وحتى على مستوى معسكراتنا للمنتخبات الوطنية المختلفة التي تنتظرها مشاركات هامة في المرحلة القادمة، أكيد ستكون هناك فائدة تعم على الطرفين في هذا المجال؛ حيث سيكون التعاون مستمرا بيننا وفي النهاية سوف يثمر لصالحنا جميعا وهذا الهدف الذي نسعى اليه حاليا الى تطوير اللعبة مضيفا بان مدة المذكرة سنة واحدة قابلة للتجديد بدأت منذ توقيعها وهي غير ملزمة ماليا وتخدم العديد من الجوانب في مجال تطوير التدريب والمسابقات وايضا الدورات التدريبية المشتركة للحكام ومعسكرات للمنتخبات الوطنية تتخلها مباريات ودية بينهم سواء كانت في السلطنة او العراق، وهناك الكثير من المزايا في مذكرة التفاهم وتخدم الاتحادين في مسألة تطوير اللعبة .

تعاون وثيق

وقال الدكتور أحمد رياض طالب رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد بان مذكرة التفاهم بين الاتحادين العماني والعراقي تأتي لتأكيد التعاون الوثيق بين الطرفين نظرا للتاريخ المشترك بين البلدين حيث وثقنا هذه العلاقة بين الاتحادين من خلال توقيع مذكرة التفاهم لمستقبل اللعبة بين الطرفين في اكثر من مجال لتطوير الفئات العمرية وكذلك للتدريب والتحكيم والبطولات الودية التي تجرى بين الاتحادين وامكانية بان يكون هناك تبادل في الخبرات الفنية والادارية، وان شاء الله تعلى سوف تنصب هذه الاتفاقية في مصلحة الاتحادين وكذلك في مستقبل كرة اليد . وعن المعسكر المشترك بين المنتخبين العماني والعراقي قال أحمد رياض اتحدث هنا عن الجانب العراقي لقد استفدنا كثيرا من المباريات الودية التي لعبنها حتى الان في اسلوب اللعب الذي يتبعه المنتخب العماني المتجدد بعناصرة الشابة الجديدة فيه؛ حيث يتبع اسلوبا جديدا في اللعب اضاف لنا الكثير في مدرسة العراقية لم نكن متعودين عليه من قبل وهو المزيج ما بين الحركة السريعة وما بين التهديف من الخط الخلفي واعطانا امكانية التعامل مع هذه المدارس واجهنا بعض الصعوبات في بعض الدقائق باللقاء لكن المنتخب العراقي استطاع ان يرجع من جديد في المباراة وكذاك المنتخب العماني استفاد من التجربة لان المنتخب العراقي يتبع ايضا اسلوبا جديدا في اللعب من خلال الطاقم الفني المصري الذي يدرب المنتخب، لذلك كانت الفائدة كبيرة جدا وان شاء الله تعالى نطمح بان تكون الفائدة اكبر في قادم الايام .

اليوم المباراة الثالثة

يخوض اليوم منتخبنا الوطني الاول للصالات لكرة اليد مباراة الودية الثالثة امام المنتخب العراقي في الساعة الخامسة مساء على ملعب صالة الرياضية بنادي الامل حيث خسر منتخبنا مساء امس الاول مباراته الودية الثانية أمام نظيرة العراقي بنتيجة 32/36 التي اقيمت على ملعب الصالة الفرعية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وهي الخسارة الثانية على التوالي التي يتلقاها المنتخب ضمن سلسلة المباريات الاربع المقررة بين المنتخبين في اطار استعداداتهم للمشاركة في التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم التي تستضيفها مملكة البحرين الشقيقة في شهر يناير 2024 م .