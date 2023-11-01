بدء تصفيات بطولة شرطة عمان السلطانية للرماية

أقيمت صباح أمس على ميدان الرماية بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة في ولاية نزوى تصفيات بطولة شرطة عمان السلطانية للرماية لعام 2023م والتي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي بمشاركة 48 فريقاً من مختلف تشكيلات شرطة عمان السلطانية وعدد من المتقاعدين. وجاءت نتائج التصفيات على النحو الآتي:

إسقاط الصفائح بالبندقية (فرق)

حصل على المركز الثالث في مسابقة إسقاط الصفائح بالبندقية على مستوى الفرق للضباط فريق قيادة شرطة المهام الخاصة، وفريق وحدة شرطة المهام الخاصة بولاية عبري على مستوى الرتب الأخرى، وفريق الإدارة العامة لأمن المطارات والإدارة العامة لطيران الشرطة ووحدة شرطة الأمن الخاصة على مستوى الشرطة النسائية.

إسقاط الصفائح بالمسدس (فرق)

حقق المركز الثالث في مسابقة إسقاط الصفائح بالمسدس على مستوى الفرق للضباط فريق قيادة شرطة محافظة ظفار، وفريق وحدة شرطة المهام الخاصة بولاية شناص على مستوى الرتب الأخرى، وفريق قيادة شرطة محافظة شمال الشرقية على مستوى الشرطة النسائية.

الرماية بالمسدس (فرق)

أحرز فريق قيادة شرطة محافظة الظاهرة المركز الأول في مسابقة الرماية بالمسدس لفرق الضباط برصيد (695) نقطة. وحصل فريق قيادة شرطة المهام الخاصة على المركز الأول في مسابقة الرماية بالمسدس لفرق الرتب الأخرى برصيد (1073) نقطة. وحقق فريق أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة المركز الأول في مسابقة الرماية بالمسدس لفرق الشرطة النسائية برصيد (665) نقطة.

الرماية بالبندقية (فرق)

حصل فريق قيادة شرطة المهام الخاصة على المركز الأول في مسابقة الرماية بالبندقية للفرق برصيد (1545) نقطة.

لقب أفضل رامٍ بالمسدس

حصل النقيب متقاعد سالم بن حمد الهنائي من فريق قيادة شرطة محافظة الظاهرة على لقب أحسن رامٍ في مسابقة الرماية بالمسدس للضباط.

وحقق العريف سلطان بن محمد الحاتمي من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة لقب أحسن رامٍ في مسابقة الرماية بالمسدس للرتب الأخرى. وحصلت الرقيب أميمة بنت إبراهيم السيابية من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة على لقب أحسن رامية في مسابقة الرماية بالمسدس للشرطة النسائية.

لقب أفضل رامٍ بالبندقية

حقق الرقيب سالم بن ناصر الرحبي من فريق الإدارة العامة للتجهيزات واللوازم لقب أحسن رامٍ في مسابقة الرماية بالبندقية للرتب الأخرى.

الرماية التكتيكية بالمسدس

حصل الرقيب أول خليل بن أحمد الراشدي من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة على لقب أحسن رامٍ في مسابقة الرماية التكتيكية بالمسدس للرتب الأخرى.

وحققت الضابط مرشح عالية بنت الرويس العامرية من فريق أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة لقب أحسن رامية في مسابقة الرماية التكتيكية بالمسدس للشرطة النسائية. وفي الختام قام العميد سالم بن راشد العلوي قائد أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة راعي المناسبة بتسليم الجوائز إلى الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الفرق والمستويات الفردية.