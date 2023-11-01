اليوم.. انطلاق بطولة العالم للشطرنج للهواة

كتب ـ عبدالله الجرداني:

تنطلق اليوم الساعة الرابعة عصرا بطولة العالم للشطرنج للهواة 2023 التي تنظمها اللجنة العمانية للشطرنج بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة خلال الفترة من 2 إلى 11 نوفمبر الحالي في الصالة الرياضة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

يرعى انطلاق البطولة سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة، حيث وصل أمس عدد من بعثات الدول المشاركة ويستكمل وصول بعضها صباح اليوم ويشارك في البطولة 427 لاعبًا ولاعبة يمثلون 64 دولة مختلفة وهي (الجزائر، الأرجنتين، أذربيجان، البرازيل، البحرين، بلجيكا، الصين، تشيلي، كرواتيا، قبرص، التشيك، مصر، إنجلترا، إسبانيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، المجر، إندونيسيا، الهند، إيران، العراق، إيطاليا، جامايكا، الأردن، اليابان، كازخستان، المملكة العربية السعودية، الكويت، ليبيا، لبنان، لتوانيا، المغرب، ماليزيا، المالديف، المكسيك، باراجواي، البيرو، الفلبين، فلسطين، منغوليا، باكستان، بولندا، قطر، رومانيا، سنغافورة، سريلانكا، السودان، سلوفاكيا، السويد، سوريا، تايبيه، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، أوغندا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأميركية، أوزبكستان، اليمن، زيمبابوي، كينيا، وقيرغيزستان وروسيا وسلطنة عمان).

تتبع البطولة النظام السويسري بـ 9 جولات، حيث تستغرق كل جولة 90 دقيقة مع إضافة 30 ثانية لكل نقلة. ويدير المنافسات 19 حكمًا دوليًا برئاسة الماليزي عبد الحميد بن عبد المجيد. وتشمل اللجنة الحكامية أعضاء من إيران وكازخستان ومصر والعراق والإمارات والكويت وسلطنة عمان، وتشهد تلك اللجنة تنوعًا كبيرًا في الخبرات والخلفيات. ولتقديم تجربة استثنائية يقام على هامش البطولة الرئيسية، فعاليات ثقافية وترفيهية مصاحبة للبطولة، تشمل رحلات استكشافية للمشاركين لاستكشاف معالم سلطنة عمان. وتتضمن هذه الفعاليات أيضًا دورة دولية للمدربين تتزامن مع فترة البطولة. وبهدف نشر اللعبة وتعزيز ثقافتها تنظم اللجنة أنشطة يومية مخصصة للمدارس والأطفال في الفترة الصباحية بهدف جذب حوالي 100 طفل يوميًا، وبالتزامن مع الحدث الرئيسي، تنظم اللجنة العماني للشطرنج بالتعاون مع الاتحاد العماني للرياضة المدرسية التعليمية يوم الخميس الثاني نوفمبر 2023م فعاليات مهرجان الشطرنج المدرسي الذي يستهدف أكثر من (1000) طالب وطالبة من طلبة صفوف الحلقة الأولى، يمثلون (9) مديريات تعليمية بالمحافظات. ويجدر بالذكر أن 95? من الكوادر المشاركة في تنظيم البطولة هم عمانيون. وتُعد هذه البطولة من أبرز الأحداث الرياضية في عام 2023 وتشهد حضورًا كبيرًا من رؤساء الاتحادات العربية والدولية، بالإضافة إلى حضور رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج والاتحاد الآسيوي.