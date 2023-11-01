فـي ختام مباريات دور الذهاب بربع نهائي كأس جلالته للقدم

– بهلاء يسعى لتضميد جراحه على حساب عبري المنطلق

– السيب والنهضة وجها لوجه فـي أقوى اختبار.. فمن يسجل بداية نموذجية

كتب ـ صالح البارحي:

بعد أن انطلقت مساء أمس بلقائين مثيرين، تستكمل اليوم مباريات ذهاب دور الـ8 لكأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم للموسم الكروي الحالي، حيث يلتقي بهلاء وعبري على ساحة مجمع نزوى في الساعه 4 وخمس وأربعين دقيقة، فيما يلتقي في المواجهة الثانية السيب والنهضة في الساعة السابعة والربع مساء على ساحة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، على ان يسدل الستار عن مباريات هذا الدور في مرحلة الاياب بتاريخ 1 ، 2 من ديسمبر القادم، وحينها سيتم معرفة الفرق المتأهلة للمربع الذهبي لأغلى الكؤوس وهي المحطة الأخيرة قبل الوصول للنهائي المنتظر بطبيعة الحال . في اللقاء الأول، يدخل بهلاء مباراة مثيرة للغاية امام عبري المنطلق بسرعة الصاروخ منذ تولي المدرب علي البلوشي زمام الامور، ومن باب أولى فإن بهلاء يعلم تماما بأن مباريات الكؤوس تختلف عن مواجهات الدوري الذي يعاني فيه بهلاء كثيرا محتلا المركز الاخير في الترتيب، لذلك فهو يدخل مباراة اليوم وهو على قناعة تامة بأن عليه الانسلاخ من نتائجه بالدوري وعليه الوقوف بصلابة امام طموحات عبري الذي يعد واحدا من الفرق التي تقدم كرة قدم جميلة ونتائج مميزة، ولديه إمكانيات وقدرات مثالية لإيقاف طموحات بهلاء … فمن ينتصر. اللقاء الثاني الذي سيجمع السيب مع النهضة هو بمثابة نهائي مبكر بين الفريقين المرشحين لنيل ألقاب هذا الموسم، ناهيك عن انه لقاء ثأر للسيب بعد ان توج النهضة بلقب الكأس الغالية على حسابه بالموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه. السيب يدرك تماما بأنه امام اختبار قوي للغاية، ويجب عليه تسجيل افضلية في النتيجة خاصة وأنه يلعب على ارضه وبين جماهيره وذلك قبل السفر للبريمي لخوض مباراة الاياب، فيما النهضة يمتلك الامكانيات التي تمنحه التفكير في خطف افضل النتائج من مباراة اليوم ولو بالتعادل على اقل تقدير . الفريقان يمتلكان خيرة اللاعبين الدوليين والمحترفين الاجانب، وعليهما تقديم مباراة ممتعة ومتكافئة من البداية وحتى النهاية، علما بأن السيب تخطى صحار في صحار 4 /‏ 1 والنهضة تخطى صور بصعوبة بالغة 1 /‏ صفر في البريمي …. فمن يكسب الاختبار الاول يا ترى ؟؟.