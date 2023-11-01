نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب طرابزون يكشف عن تطورات إصابة تريزيجيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف عبدالله افجي المدير الفني لفريق طرابزون سبور التركي عن تطورات إصابة جناح الفريق محمود حسن تريزيجيه وموقفه من المشاركة في المباريات القادمة مع الفريق.

وقال عبدالله افجي في تصريحات عبر شبكة "NTV Spor" التركية:" نتابع وضع تريزيجيه في الوقت الحالي مع الجهاز الطبي بالفريق ومدى تطور مراحل شفاءه".

واضاف:" فور إبلاغنا بجاهزية اللاعب سيشارك معنا في التدريبات الجماعية مع الفريق".

واختتم:" نحن نتابع حالته يومًا بعد يوم، آمل أن يكون في أفضل حال وسنتابع حالته ونقيمها قبل لقاء فنربخشة القادم".

وتعرض الدولي المصري تريزيجيه لإصابة قبل لقاء فريقه ضد فاتح بالجولة الماضية من الدوري التركي، بعدما كان أساسيا في تشكيل الفريق بعد الإحماء.

ويستعد طرابزون سبور لمواجهة قوية أمام فنربخشة في الجولة ال11 من الدوري التركي، التي مقرر لها السبت المقبل الموافق 4 نوفمبر.

ويحتل طرابزون المركز السادس برصيد 16 نقطة من 10 مباريات خاضها الفريق، حقق خلالهما 5 انتصارات وتعادل و4 هزائم.