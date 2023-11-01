نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مدرب صن داونز يستفز الأهلي بتصريح مثير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل رولاني موكوينا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ماميلودي صن داونز تصريحاته المثيرة للجدل قبل مواجهة الاياب التي يخوضها ضد فريق نادي الاهلي لحساب لقاءات الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر الافريقي.

رولاني موكوينا يثير غضب جماهير الأهلي

وفي تصريحات صحفية أدلى بها رولاني موكوينا أكد أن الفريق سوف يبدأ مواجهة اليوم كأن لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي وسبق وأن استعد اللاعبون بجدية لتلك المواجهة حيث لا توجد اختلافات خاصة بالاستعداد لمواجهة الأهلي أو أي فريق آخر".

وأنهى:" المباراة سوف تكون قوية خاصةً أنها أمام منافس شرس ويجب علينا أن نكون على تواصل داخل أرضية الملعب وإظهار شخصيتنا التي حدثت في لقاء الذهاب للعبور من القاهرة ببطاقة النهائي".

وكان صن داونز قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الأهلي بهدف نظيف في لقاء الذهاب في بريتوريا.