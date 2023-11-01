نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائي برازيلي يقودان هجوم الترجي لمواجهة الوداد في إياب نصف نهائي الدوري الافريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر طارق ثابت المدير الفني للترجي على تشكيل الفريق لمواجهة الوداد المغربي في إطار إياب دور نصف النهائي من الدوري الافريقي.

وجاء تشكيل الترجي الرسمي لمواجهة الوداد كالآتي:

حراسة المرمى: بن شريفية.

خط الدفاع: بن حميدة - توغاي - مرياح - بن علي.

خط الوسط: غشة - بوقرة - يان - وهابي - تقا.

خط الهجوم: رودريجيز.

ويلتقي الفريقان بملعب حمادي العقربي "رادس" معقل فريق الترجي الذي يسعى في استغلال عامل الأرض والجمهور من أجل تخطي الوداد والوصول إلى المباراة النهائية.

وخسر الترجي ذهابًا بنتيجة هدف نظيف أحرزه اللاعب هشام بوسفيان في الدقيقة 58.

وتنطلق المباراة في الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة عبر قناة أون تايم سبورتس وبي ان سبورتس وأبو ظبي الرياضية.