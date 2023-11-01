نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الوداد الرسمي أمام الترجي في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عادل رمزي المدير الفني للوداد البيضاوي المغربي عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة نظيره الترجي في إياب دور نصف النهائي من بطولة الدوري الافريقي.

ويحل الوداد ضيفا ثقيلا على نظيره الترجي في ملعب حمادي العقربي برادس، ويأمل كل فريق في الوصول إلى المباراة النهائية لمواجهة الفائز من لقاء الأهلي وصن دوانز.

وجاء تشكيل الوداد لمواجهة الترجي كالآتي:

حراسة المرمى: يوسف مطيع

خط الدفاع: يحيي عطية الله - امين ابو الفتح - جمال حركاس - ايوب العملود

خط الوسط: يحيي جبران - زكريا دراوي - حيمود - بوسفيان - لهتيمي

خط الهجوم: الشرقي البحري.

ونجح الفريق المغربي في الفوز بمباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد أحرزه اللاعب هشام بوسفيان في الدقيقة 58 من أحداث اللقاء.

ويأمل الوداد في الحفاظ على الهدف لكي يتأهل إلى المباراة النهائية وتجنب تسجيل هدف في مرماه مبكرًا من أجل عدم تصعيب الأمور طوال اللقاء.



وتنطلق المباراة في الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة عبر قناة أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وبي ان سبورتس.