نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الأهلي يكشف حقيقة الاهتمام بنجم المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حقيقة الاهتمام بالتعاقد مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت تقارير إعلامية خلال الساعات القليلة الماضية، عن اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع مروان حمدي مهاجم المصري البورسعيدي، لتدعيم خط هجومه، خاصةً بعد أزمته الأخيرة مع ناديه.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، خصم مليون جنيه من مستحقات مروان حمدي لاعب الفريق، مع إيقافه لحين التحقيق معه، فيما بدر منه خلال مباراة بيراميدز، وبصقه على الجماهير.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ'دوت الخليج الرياضي'، أن اللاعب لم يدخل حسابات الجهاز الفني، من أجل الحصول على توقيعه أو طرح اسمه.

وتابع: "ليس من المعقول أن يناقش الأهلي مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني، التعاقدات في الوقت الحالي، في ظل ارتباط الفريق بمباراة هامة بالدوري الإفريقي".

ويستعد الفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لمواجهة نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

ويلتقي الأهلي نظيره صن داونز، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي سوف تجمع الفريقين على ملعب القاهرة الدولي بإياب الدور نصف النهائي، بعد الهزيمة ذهابًا بهدف دون رد.