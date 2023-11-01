الزمالك يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة زد أف سي في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة -

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر اليوم على ملعب الترسانة استعدادًا لمواجهة زد أف سي في دوري نايل.

تفاصيل مران الزمالك اليوم استعدادًا لمواجهة زد أف سي

خاض لاعبو نادي الزمالك تدريباته بدنية في مران اليوم من أجل رفع الحمل البدني للاعبين قبل مواجهة زد أف سي.

وعقد خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك جلسة خاصة مع اللاعبين في مران اليوم يطالبهم بضرورة تحقيق الفوز على زد أف سي.

وقام لاعبو نادي الزمالك بخوض تقسيمة قوية في مران اليوم من أجل تطبيق اللاعبين بعض الجمل الخططية والتكتيكية التي يمكن للاعبين تطبيقها خلال مباراة زد أف سي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة زد أف سي ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ستاد القاهرة.