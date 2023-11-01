السعودية المتقدم الوحيد لاستضافة مونديال 2034

الرياض ـ ا.ف.ب: باتت المملكة العربية السعودية على أعتاب استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2034 حيث أنها البلد الوحيد المتقدم بملف الاستضافة بعد 27 يومًا فقط من الإعلان عن حملتها. وستكون السعودية «جاهزة» لكل الاحتمالات بشأن توقيت استضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، سواء كان التنظيم في الصيف أو في الشتاء، بحسب ما قال رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل.

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