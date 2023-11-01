جماهير ميلان تطالب برحيل بيولي وتختار البديل

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أحمد جودة - القاهرة -

يعيش نادي ميلان الإيطالي، لحظات صعبة خلال الفترة الأخيرة، سواء على صعيد الكالتشيو أو دوري أبطال أوروبا، حيث تراجعت نتائج الروسونيري مؤخرًا، مما جهل الجماهير تثُور على ستيفانو بيولي مدرب الفريق.



جماهير ميلان تطالب برحيل بيولي

وطالبت بعض جماهير ميلان على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، برحيل بيولي عن الفريق بسبب النتائج الأخيرة للفريق تحت قيادته.

ولم يحقق ميلان الفوز في آخر 5 مباريات خاضها سواء في الدوري الإيطالي الذي يحتل فيه المركز الثالث، أو دوري أبطال أوروبا الذي يقبع الفريق في المركز الأخيرة بمجموعته بعدما تعادل أمام نيوكاسل وبوروسيا دورتموند وخسر أمام باريس سان جيرمان وأصبحت مهمته في التأهل إلى دور الـ16 ليست سهلة على الإطلاق.

من سيكون بديل بيولي؟

وتري جماهير الفريق اللومباردي أن أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لتشيلسي وإنتر ميلان هو القادر على قيادة ميلان خلال الفترة المقبلة حال تمت إقالة بيولي.