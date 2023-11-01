ريال مدريد يحدد أولى صفقات الميركاتو الصيفي 2024

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أحمد جودة - القاهرة -

يسعي نادي ريال مدريد الإسباني، على التعاقد مع نجم بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2024، من أجل تدعيم صفوف الفريق الملكي في الموسم القادم.

ريال مدريد يضع عينه على ديفيز

ووفقًا لتقرير قناة "ريليفو" الإسبانية، فأن النادي الملكي يستهدف الحصول على خدمات النسماوي ألفونسو ديفيز الظهير الأيسر لفريق بايرن ميونخ خلال الميركاتو الصيفي 2024.

ويضغط الريال بقوة من أجل ضم ديفيز إلى صفوفه خاصة وأن عقد اللاعب ينتهي مع البايرن صيف 2025 ولذلك فأن العملاق البافاري لن يمانع من بيع اللاعب.

ويعد ديفيز من أفضل الظهراء في العالم، حيث يتمتع بالقوة والسرعة والمهارة في نفس الوقت، وكان مطلبًا رئيسيًا لكبار الأندية الأوروبية قبل أن يتعرض لإصابة غاب على آثرها كثيرًا عن المباريات.