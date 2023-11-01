نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فويس نوت سبورت.. راينر تسوبيل يكشف مفاجأة غير متوقعة عن صفقة الأهلي موديست وموقف بايرن ميونيخ بسبب فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - باتت وسائل التواصل الاجتماعي الطريقة الأشهر والأكثر استخدامًا في حياتنا اليومية، ومع الأحداث والأخبار على مدار الساعة.. لذا يقدم "دوت الخليج الرياضي" لكل المتابعين (فويس نوت سبورت)، حوار بالصوت عبر الواتساب مع كل نجوم الرياضة المصرية والعالمية.

ويطل الألماني راينر تسوبيل، نجم بايرن ميونيخ الأسبق ومدرب الأهلي في جيل التسعينات، والذي حقق داخل القلعة الحمراء 5 بطولات في موسمين هم، 3 دورى وبطولة النخبة العربية مرتين، في أولى حلقات (فويس نوت سبورت).

راينر تسوبيل

وخاض تسوبيل العديد من التجارب داخل الدوري المصري عقب رحيله عن الأهلي، ثم الاتحاد السكندري، وإنبي وأخيرا مع الجونة.

- تسوبيل يكشف رأيه للفجر الرياضي في صفقة موديست

في البداية مرحبا بك عبر "دوت الخليج الرياضي" نتمني لك التوفيق والنجاح دائما.

مرحبا بك وبجريدة دوت الخليج المصرية، اتمنى لكم دائما التألق والنجاحات المميزة في عملكم.



1- هل مازالت تتابع مباريات الأهلي أو الكرة المصرية حتى الآن وما تعليقك على تعاقد الأحمر مع أنتوني موديست؟





لم أعد اتابع مباريات الدوري المصري في الوقت الحالي، بسبب عدم وجود قناة في أوروبا وداخل ألمانيا لنقل المباريات، وأرى أن أنتوني موديست لاعب جيد وهداف مميز ويجيد الرأسيات بشدة.

2- هل ترى أن صفقة أنتوني موديست ستنجح داخل منظومة الأهلي في ظل تقدم عمر اللاعب وظهوره بشكل غير جيد حتى الآن؟

كشافين النادي الأهلي أولا، يراقبون اللاعب ثم يراقبون مستواه البدني ومدى نجاح عقليته، قبل أن يتقدموا بعرض للتعاقد معه.

3- رغم عودتهم عن قرار معاقبة مزروي.. هل أخطأ بايرن ميونخ في موقفه تجاه لاعب عربي مثل نصير؟

سؤال صعب جدا في الوقت الحالي إذا كان اللاعب يملك سببا رئيسيا في ذلك، فسيمر الأمر، لكن في حالة عكس ذلك يجب أن يرحل، خاصة وأن زميله في الفريق اسرائيلي.