نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. دوت الخليج الرياضي يكشف مخططات بيراميدز للميركاتو الشتوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علم "دوت الخليج الرياضي" من مصادره الخاصة داخل نادي بيراميدز عن رغبة مسؤولي السماوي في تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

مخططات بيراميدز للميركاتو الشتوي

حيث أكد مصدر مسؤول بنادي بيراميدز في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي" أنه سيتم تدعيم صفوف الفريق حسب رغبة المدير الفني.

موضحًا أن هناك حالة ترقب لحسم التعاقد مع لاعب أو أثنين بأقصى تقدير داخل الدوري المصري، مؤكدًا أن فريق بيراميدز يحتوى على عناصر مميزة في جميع المراكز ولا يفكر في التدعيم بأكثر من لاعبين خلال الميركاتو المقبل.

كما أشار إلى أنه من الوارد خروج بعض اللاعبين من الفريق عن طريق البيع أو الإعارة خلال الميركاتو الشتوي المقبل، نظرًا لعدم الحاجة إليهم خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب مصادرنا، فإن مسؤولي السماوي يفكرون في تدعيم خط دفاع الفريق الكروي الأول بالسماوي خلال المرحلة المقبلة.