نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جماهير الأهلي تهاجم مسؤولي ستاد القاهرة بسبب فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هاجمت جماهير النادي الأهلي المتواجده في ستاد القاهرة الدولي، خلال المواجهة المنتظرة أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي، مسؤولو الاستاد بسبب فلسطين.

وقامت هيئة ستاد القاهرة بتشغيل بعض الأغاني قبل مباراة الأهلي وصن داونز، مما أثار غضب جماهير القلعة الحمراء، بسبب الأحداث الجارية في فلسطين حاليا.

وهتفت الجماهير قائلة: "وطوا الصوت.. الناس بتموت".

وكان النادي الأهلي قد خسر مباراة الذهاب أمام فريق صن داونز، بنتيجة هدف دون رد، ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة الدوري الافريقي.