نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كل شيء جاهز لإستقبال الأبطال".. حساب الأهلي الرسمي يُعلنها قبل مواجهة صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الحساب الرسمي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن جاهزية غرفة الملابس الخاصة بالفريق الأحمر لمواجهة صنداونز، في المواجهة المرتقبة التي تقام بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن إياب نصف النهائي لدوري السوبر افريقيا.

وأعلن الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، " كل شيء جاهز لإستقبال الأبطال"، برفقة مجموعة من الصور الخاصة من غرفه الملابس الجاهزة للمباراة.

ويواجه المارد الأحمر نظيره صن داونز في تمام الساعة الثامنة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي لدوري السوبر الأفريقي.

وقد تلقى الأهلي الخسارة بهدف نظيف دون رد فعل أمام صنداونز في مباراة الذهاب، ويسعى جاهدًا اليوم للوصول للنهائي وإحراز العديد من النقاط لتخطي عقبة صنداونز.