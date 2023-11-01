نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جماهير مانشستر يونايتد تنقلب على تين هاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتعالي الأصوات بين جماهير نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، والتي تُطالب برحيل الهولندي إرين تين هاج المدير الفني للفريق، خاصة بعد تراجع النتائج والخسارة الأخيرة بالثلاثة أمام مانشستر سيتي في الديربي.

جماهير اليونايتد تطالب برحيل تين هاج

وشنت جماهير مان يونايتد هجومًا ضاريًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي على تين هاج وطالبت برحيله عن الفريق، وذلك بعد تراجع نتائج الفريق سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.

وخسر مانشستر يونايتد مؤخرًا أمام السيتي بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب أولد ترافورد، حيث بات يحتل الفريق المركز الثامن في ترتيب البريميرليج برصيد 15 نقطة فقط جمعهم من 10 مباريات.

وتري جماهير مانشستر يونايتد بأن الفرنسي زين الدين زيدان هو المدرب المفضل والأمثل لقيادة الشياطين الحمر حال رحيل بين هاج عن الفريق.