نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بين الشوطين.. الوداد يحافظ على شباك نظيفة في الشوط الأول أمام الترجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهي شوط المباراة الأول من مباراة الوداد المغربي ضد نظيرة الترجي التونسي في ذهاب دور نصف نهائي الدوري الإفريقي التي تجمع الفريقين في الخامسة مساء اليوم على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس.

ويسعي الترجي الرياضي التونسي اليوم لحسم بطاقه الصعود إلى نهائي الدوري الإفريقي عن طريق تحقيق الفوز على نظيره الوداد المغربي بعد الهزيمه في المباراة الأولي التي جمعت الفريقين في الإياب بنتيجه 1-0 للفريق المغربي.

وينتظر الفريق المتأهل من هذه المباراة تحديد الفريق المتأهل للنهائي من مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، المباراة التي انتهت بنفس النتيجة في بريتوريا لصالح صن داونز.

وتعد مواجهة الترجي والوداد أحدي اقوي المبارايات في البطولة الأفريقية، حيث كانت آخر مواجهة جمعت الفريقين في نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2019 وانتهت بتحقيق الترجي للقب بعد إنسحاب الفريق المغربي من المباراة بسبب الاحتجاج على قرارات الحكم.