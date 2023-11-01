فيتوريا يقرر خوض مباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم باستاد القاهرة

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أحمد جودة - القاهرة -



قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا خوض مباراة منتخب مصر وجيبوتي بستاد القاهرة.

منتخب مصر يخوض معسكره منتصف شهر نوفمبر الحالي

يخوض منتخب مصر معسكره منتصف شهر نوفمبر الحالي استعدادًا لمباراتي جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم.

يعلن روي فيتوريا قائمة اللاعبين المحليين لمنتخب مصر قبل انطلاق المعسكر الحالي استعدادًا لمباراتي جيبوتي وسيراليون



وتعادل منتخب مصر مع نظيره منتخب الجزائر بهدف لكل فريق في مباراة ودية دولية استعدادًا لمباراتي جيبوتي وسيراليون.

يستعد منتخب مصر لمواجهه منتخب جيبوتي ضمن لقاءات الجولة الأولي من تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والمقرر إقامتها مساء يوم 16 نوفمبر على ستاد القاهرة.