نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل البداية.. رقم مميز للأهلي قبل مواجهة صن داونز اليوم في الدوري الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتبقى دقائق معدودة على انطلاق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ضد نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي.

وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد القاهرة.

وقبل انطلاق المباراة فإن النادي الأهلي واجه فريق صن داونز على ملعبه في 5 مرات من قبل في الأدوار الإقصائية في إفريقيا، ونجح في الفوز في كل هذه المباريات، كما أنه سجل 10 أهداف ولم يستقبل أي هدف.

ويذكر أن مباراة الذهاب بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ضد نظيره فريق صن داونز انتهت بهدف نظيف لصالح الفريق الجنوب إفريقي.