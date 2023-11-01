نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرجات ستاد القاهرة تهتز بهتافات جماهير الأهلي لفلسطين قبل مواجهة صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتملت المدرجات بجماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، لمواجهة صنداونز، في المواجهة المرتقبة التي تقام بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن إياب نصف النهائي لدوري السوبر افريقيا.

ووصل جماهير الأحمر لاستاد القاهرة الدولي وامتلئت المدرجات، بهم لتشجيع فريقهم بكل حماس ضد صنداونز.

واهتزت مدرجات ستاد القاهرة بالهتافات "بالروح.. بالدم نفديكي يا فلسطين"، للوقوف بجانب شعب غزة ضد الاحتلال ودعم القضية الفلسطينية.

وقد أعلن الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، " كل شيء جاهز لإستقبال الأبطال"، برفقة مجموعة من الصور الخاصة من غرفه الملابس الجاهزة للمباراة.

ويواجه المارد الأحمر نظيره صن داونز في تمام الساعة الثامنة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي لدوري السوبر الأفريقي.

وقد تلقى الأهلي الخسارة بهدف نظيف دون رد فعل أمام صنداونز في مباراة الذهاب، ويسعى جاهدًا اليوم للوصول للنهائي وإحراز العديد من النقاط لتخطي عقبة صنداونز