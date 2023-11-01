نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيميتش يحدد وجهته المقبلة في حالة رحيله عن بايرن ميونيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت مصادر صحفية عن تحديد النجم الألماني جوشوا كيميتش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ وجهته المقبلة في حالة رحيله عن فريقه الحالي.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أنه إذا قرر اللاعب جوشوا كيميتش الرحيل عن صفوف بايرن ميونيخ في فترة الانتقالات الصيفية القادمة فإن خياراته سوف تكون برشلونة ومانشستر سيتي وريال مدريد.

ويعتبر اللاعب جوشوا كيميتش واحد من أهم العناصر الأساسية في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ في السنوات القليلة الماضية، ويعد واحد من أبرز لاعبي خط الوسط في العالم.

ويلتقي فريق بايرن ميونيخ مع نظيره فريق ساربروكن اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وذلك في الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا.