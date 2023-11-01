نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يجازف بنجمه "العائد" ويعلن الحرب على صن داونز بتشكيل هجومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل الفريق في موقعة الليلة أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب الدور نصف النهائي ببطولة دوري السوبر الإفريقي بنسختها الأولى، والذي حمل مفاجآت كبيرة.

ويطمح كولر في تحقيق الفوز بالمباراة، بعدما خسر مباراة الذهاب في "بريتوريا" بهدف دون رد، في تفادي استقبال مرماه لأية أهداف، حتى لا تزداد صعوبة المواجهة، واقتناص الفرص للتسجيل من اجل ضمان التأهل إلى نهائي الدوري الإفريقي.

وقرر كولر "المجازفة" بلاعبه أكرم توفيق العائد من غياب طويل بسبب الإصابة بالرباط الصليبي، والدفع به من أول المباراة في الجهة اليمنى، مع الدفع بقوته الكاملة من أجل حصد بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

تشكيل الأهلي أمام صن داونز

واستقر السويسري على خوض مباراته أمام صن داونز بتشكيل مكون من الشناوي في حراسة المرمى، أمامه رباعي الدفاع، أكرم توفيق -العائد من الإصابة- ورامي ربيعة إلى جانب محمد عبدالمنعم وعلي معلول، وبالوسط ديانج، مروان عطية وإمام عاشور، وفي الهجوم حسين الشحات وبيرسي تاو إضافة إلى محمود كهربا.

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز في الدوري الإفريقي والملعب

تنطلق مباراة الأهلي ضد صن داونز في إياب الدور نصف النهائي ببطولة دوري السوبر الإفريقي، بالثامنة مساء بتوقيت القاهرة التاسعة في المملكة العربية السعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات المتحدة، على أرضية استاد القاهرة.