نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري الأفريقي.. وزير الرياضة يحضر مباراة الأهلي وصن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على الحضور في المقصورة الرئيسية من ستاد القاهرة الدولي، وذلك لمتابعة أجواء مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي.

ويحضر المباراة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب، وكذلك رئيس فريق صن داونز الجنوب أفريقي، لمتابعة المباراة المرتقبة.

ويشهد ستاد القاهرة حضور 50 ألف مشجع لمؤازرة في الأهلي في مباراة اليوم أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

ومن المقرر أن تقام مباراة إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي بين فريق الأهلي ونظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي في الثامنة من مساء اليوم.

يذكر أن فريق الأهلي تلقى الهزيمة في مباراة الذهاب أمام فريق صن داونز على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا عصر السبت الماضي بهدف نظيف.